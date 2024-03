Stand: 06.03.2024 10:23 Uhr Empfang für engagierte Frauen: Wahlstedterin dabei

Anlässlich des Weltfrauentages am Freitag wollen Schleswig-Holsteins stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) und Gleichstellungsministerin Aminata Touré (Grüne) Ehrenamtlerinnen danken. 100 Frauen sind deshalb am Mittwoch zu zu einem Empfang auf Gut Pronstorf eingeladen. Eine von ihnen ist Claudia Ehmsen aus Wahlstedt (Kreis Segeberg), die seit Jahren beim Arbeiter-Samariter-Bund aktiv ist. Sie hilft zum Beispiel Rettungskräften dabei, belastende Einsätze zu verarbeiten. Veranstaltungen wie den Empfang findet Ehmsen gut, auch um sich mit anderen engagierten Frauen zu vernetzen. "Ich finde es gut, dass das gesehen und gefördert wird, dass Frauen, die ja viele Ehrenämter bekleiden, in den Mittelpunkt gerückt werden", sagt sie.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

