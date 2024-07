Stand: 11.07.2024 10:25 Uhr Elmshorn: Natter in Sonderpostenmarkt gefunden

In einem Sonderpostenmarkt in Elmshorn (Kreis Pinneberg) wurde am Mittwochnachmittag eine Schlange gefunden. Das berichteten zuvor verschiedene Medien. Die Äskulapnatter hatte sich im Markt unter einer Tür eingeklemmt. Wie das Tier dorthin kommen konnte, ist noch unklar. Die Art kommt hierzulande, wenn überhaupt, nur in Süddeutschland vereinzelt vor. Die Wildtierstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) kümmert sich nun um das Tier.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.07.2024 | 08:30 Uhr