Seltene Schlange in Elmshorn: Natter in Sonderpostenmarkt gefunden

Elmshorn: Natter in Sonderpostenmarkt gefunden

Stand: 11.07.2024 16:19 Uhr

In einem Sonderpostenmarkt in Elmshorn (Kreis Pinneberg) wurde am Mittwochnachmittag eine seltene Schlange gefunden. Die Äskulapnatter ist mittlerweile von Tierschützern in Sicherheit gebracht worden.