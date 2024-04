Stand: 16.04.2024 10:39 Uhr Einwohnerversammlung zu geplanter Landesunterkunft in Bad Segeberg

Es fehlt an Unterkünften für Geflüchtete in Südholstein. Das Land will deshalb die Landesunterkunft im Levopark in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) für ein Jahr vergrößern. Am Dienstagabend gibt es dazu eine Einwohnerversammlung, bei der die Pläne genauer erklärt werden. Bürgermeister Toni Köppen (parteilos) bekommt dabei Unterstützung von gleich zwei Ministerinnen aus Kiel. Aktuell sind die Kapazitäten in Bad Segeberg auf 1.300 Menschen begrenzt. Ziel der Planung ist es, die Einrichtung um weitere 500 aufzustocken. Bürgermeister Köppen rechnet mit bis zu 1.000 Teilnehmenden bei der Veranstaltung.

