Stand: 29.01.2025 08:57 Uhr Einbruch in Achterwehr - Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus am Sonnabend in Achterwehr (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Nach Angaben der Ermittler verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen 9 und 19 Uhr durch die Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus am Walnußring. Ob etwas gestohlen wurde, teilte die Polizei nicht mit. Da die Terrassentür zur Straße hinaus geht, hofft die Polizei jetzt auf Hinweise von Anwohnerinnen und Anwohnern. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rendsburg unter 04331/2080 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.01.2025 | 08:30 Uhr

