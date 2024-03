Ein Toter und mehrere Verletzte bei Unfällen in SH an Karfreitag Stand: 29.03.2024 16:30 Uhr An Karfreitag ist es in Schleswig-Holstein zu mehreren schweren Verkehrsunfällen gekommen. Auch die DGzRS rückte für einen Einsatz auf der Elbe aus.

Bei einem Verkehrsunfall in Groß Kummerfeld im Kreis Segeberg ist in der Nacht zu Freitag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der junge Mann mit dem Wagen gegen 3 Uhr in der Nacht gegen einen Baum gefahren, das Auto wurde dabei in zwei Teile zerrissen. Der 19 Jahre alte Fahrer starb noch am Unfallort, sein Mitfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Nun soll ein Gutachten die Ursache für den Unfall klären.

Unfall mit fünf Verletzten in Sterup

In Sterup im Kreis Schleswig-Flensburg sind am Freitagmittag fünf Menschen ebenfalls bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Kurz vor dem Ortseingang war einer der beiden Unfallwagen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem zweiten Auto zusammengestoßen. Die Gründe sind laut Polizei noch unklar. Unter den Verletzten war auch ein Kind, das mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.

Einsatz auf dem Wasser

Am Nachmittag ging bei der Rettungsleitstelle See der DGzRS in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ein Hilferuf ein. Ein sieben Meter langes Peilboot hatte bei Vermessungsarbeiten einen Maschinenausfall erlitten und war mit zwei Menschen an Bord am nördlichen Ufer der Elbe beim ehemaligen St. Margarethener Hafen festgekommen. Die Seenotretter schleppten das Boot in tieferes Wasser. Dort konnte die Crew eine Leine entfernen, die sich um die Propeller gewickelt hatte und die Fahrt anschließend selbstständig fortsetzen.

