Stand: 19.06.2024 10:28 Uhr E-Bike-Akku defekt: Wohnung in Neumünster brennt komplett aus

In Neumünster ist am Dienstagabend eine Wohnung in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Straße Kuhberg ausgebrannt. Bei dem Feuer wurden sechs Menschen verletzt. Sie kamen laut Polizei mit Rauchgas- und Brandverletzungen ins Krankenhaus. Als Ursache für den Brand wird ein technischer Defekt an dem Akku eines E-Bikes vermutet. Die Feuerwehr war mit dutzenden Einsatzkräften vor Ort - auch eine Drehleiter kam zum Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.06.2024 | 08:30 Uhr