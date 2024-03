Stand: 28.03.2024 09:48 Uhr Draußensaison im Steinzeitpark startet

Am Karfreitag beginnt die Draußensaison im Steinzeitpark Dithmarschen in Albersdorf. Dann präsentieren wieder Museumspädagoginnen und -pädagogen als Steinzeitjäger und Steinzeitbauern den Alltag der frühen Menschen in der Region. Das archäologische Freilichtmuseum informiert in seiner "Siedlung der letzten Jäger, Sammler und Fischer" und seinem "Dorf der ersten Bauern" über die Urgeschichte. Neu in dieser Saison: Jeden Sonntag informiert ein Schamane über Kult und Medizin in der Steinzeit.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2024 | 08:30 Uhr