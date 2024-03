Stand: 22.03.2024 11:54 Uhr Dirigent Kent Nagano erhält Brahms-Preis

Der diesjährige Brahms-Preis wird an den renommierten Dirigenten Kent Nagano gehen. Das teilte die Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein am Donnerstag in Heide (Kreis Dithmarschen) mit. Der aus Kalifornien stammende Maestro ist seit 2015 Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Hamburgischen Staatsoper und Hamburgischer Generalmusikdirektor des Philharmonischen Staatsorchesters. Die Verleihung des mit 10.000 Euro dotierten Brahms-Preises findet am 29. September in der St. Bartholomäus-Kirche in Wesselburen statt. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2024 8:30 Uhr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.03.2024 | 11:54 Uhr