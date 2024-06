Stand: 26.06.2024 07:43 Uhr Deutscher Wetterdienst warnt vor hohen UV-Werten

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer sehr hohen UV-Belastung in Schleswig-Holstein Die Experten rechnen für fast das gesamte Land mit ungewohnt hohen Werten. Zwischen 11 und 16 Uhr sollte man nicht zu lange in der Sonne bleiben, rät der Wetterdienst. Klug sei es auch, die Haut zu bedecken und Sonnencreme zu nutzen.

Die Temperaturen erreichen heute Höchstwerte von 22 Grad in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein), 25 Grad in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) bis 29 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Für morgen sind Gewitter vorhergesagt.

