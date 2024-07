Stand: 11.07.2024 08:34 Uhr Deutsch-Lettisches Hafenforum startete in Riga

In Riga startet heute das zweite Deutsch-Lettische Hafenforum. Mit dabei sind auch Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) und 30 weitere deutsche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Hafenwirtschaft und Logistik. Vor allem die Häfen in Lübeck und Hamburg wollen die Zusammenarbeit mit Lettland vertiefen. Laut Lübecker Hafengesellschaft hat sich der baltische Staat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zu einer der wichtigsten Drehscheiben im Ostseeraum entwickelt. Es geht aber auch um Projekte, um CO2 in den Logistikketten einzusparen, kündigte Lübecks Bürgermeister Lindenau an. Das Treffen dauert drei Tage.

