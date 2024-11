Stand: 14.11.2024 09:40 Uhr Demokratieförderung in Bargteheide geht weiter

Die Stadt Bargteheide (Kreis Stormarn) will Projekte zur Demokratieförderung weiterhin finanziell unterstützen, nachdem eine vom Bund geförderte zentrale Anlaufstelle ausgelaufen ist. Der Hauptausschuss der Stadt hat am Mittwochabend beschlossen, für das kommende Jahr 50.000 Euro bereitzustellen.

Das ist laut der Ausschussvorsitzenden etwa so viel Geld, wie in diesem Jahr bereitstand. Förderungen müssen jetzt direkt bei der Verwaltung beantragt werden, was Christoph Ernst von der Koordinations- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie kritisiert: "Genauso wichtig ist die Beratung, die Begleitung und die Unterstützung bei der Entwicklung von Projekten und beim Antragstellen." Er befürchtet, dass viele Projekte nun gar nicht mehr zustande kommen.

