Stand: 16.04.2024 09:33 Uhr Deich bei Friedrichskoog wird verstärkt

Am Dienstag sind die vorbereitenden Maßnahmen gestartet, um den Deich in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) zu verstärken. Bagger tragen die Außenböschung ab. Der neue Klimadeich soll auf einer Länge von zwei Kilometern 30 Zentimeter höher werden. Außerdem wird er breiter gemacht. Das bringt erstmal Einschränkungen für den Tourismus mit sich: So ist während der Arbeiten kein Platz für Strandkörbe. Langfristig sollen aber noch zum Beispiel zwei Stege gebaut werden, die in das Watt hineinragen. Davon soll der Tourismus in Friedrichskoog später profitieren.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.04.2024 | 08:30 Uhr