Stand: 28.11.2024 16:48 Uhr DNA überführt offenbar Reifenstecher

Sichergestellte DNA kann auch bei kleineren Delikten zu einem Ermittlungserfolg führen. So wie jetzt bei einem Fall von Sachbeschädigung in Wrist (Kreis Steinburg) im vergangenen Sommer. Dort wurden am Bahnhof Mitte Juni vier abgestellten PKWs die Reifen zerstochen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hat sie offenbar einen Mann als Tatverdächtigen ermittelt, dessen DNA Spuren an einem Hammer gesichert wurden, der am Tatort lag. Nach Abgleich der Spuren konnte ein 52-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz ermittelt werden. Außerdem könnte er auch für die Beschädigung einer Gartenhütte einen Tag später in Elmshorn verantwortlich sein. Nach ihm wird jetzt gefahndet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg