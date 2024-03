Stand: 06.03.2024 10:05 Uhr Campingplatz Langballigau: Reste der Oktoberflut werden entsorgt

Auf dem Campingplatz in Langballig (Kreis Schleswig-Flensburg) werden in dieser Woche die letzten der insgesamt fast 80 zerstörten Wohnwagen abgeholt. Sie sind beim Jahrhunderthochwasser im vergangenen Oktober schwer beschädigt worden. Ein Entsorgungsbetrieb aus Husby nimmt sie jetzt mit. Die Wohnwagen werden mit Baggern in große Container gehoben, dann zerkleinert und abtransportiert. Der Campingplatz Langballigau wird wegen der Flutschäden voraussichtlich erst zum 1. Mai öffnen können. Allerdings bemühe man sich um einen früheren Start, heißt es auf der Internetseite des Campingplatzes.

