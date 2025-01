Camping in Schleswig-Holstein bleibt auch 2024 beliebt Stand: 03.01.2025 11:32 Uhr Fast 5,3 Millionen Übernachtungen gab es auf den Campingplätzen in Schleswig-Holstein von Januar bis Oktober 2024. Das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

von Julia Jänisch

Viel Regen, frühe Feiertage und späte Ferien - das waren keine guten Voraussetzungen für Camping in Schleswig-Holstein in der ersten Jahreshälfte 2024. In diesem Zeitraum gingen die Übernachtungszahlen auf den 275 Campingplätzen deutlich zurück - minus sechs Prozent im Vergleich zu 2023.

Die zweite Jahreshälfte war dann laut Statistikamt Nord besser: Im Oktober gab es fast sieben Prozent mehr Übernachtungen. Im Durchschnitt sind so die Übernachtungszahlen von Januar bis Oktober daher nur leicht gesunken - um knapp zweieinhalb Prozent. In Zahlen sind das 5,3 Millionen Übernachtungen - ein Anteil von 15 Prozent an den Gesamtübernachtungen im Land.

Tourismus-Agentur ist zufrieden

Camping in Schleswig-Holstein sei weiter sehr beliebt, teilte die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH) mit. Sie rechnet mit einer stabilen Entwicklung der Gästezahlen auf hohem Niveau. Weiterhin begehrt ist vor allem die Ostseeregion. Dort sind 2024 sechs Campingplätze vom ADAC als "Superplätze" geehrt worden. Laut Bundesverband der Campingwirtschaft ist das die höchste Anerkennung für Campingplätze in Europa.

Auch Camping im Winter nimmt zu

Die meisten Plätze sind nur von Frühjahr bis Herbst geöffnet - aber auch Wintercamping nimmt zu. Zum Beispiel am Belauer See im Kreis Plön: Dort hat der Campingplatz Perdöhler Mühle seit drei Jahren durchgehend geöffnet. Neben Stellplätzen für Wohnmobile stehen auf dem Platz auch voll ausgestattete, beheizte Hütten. "Jetzt zum Jahreswechsel war der halbe Platz belegt", erzählt Betreiber Holger Severin. Während im Sommer vor allem Familien kommen, sind es im Winter Erwachsene ohne Kinder, die beim Camping Ruhe suchen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus