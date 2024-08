Stand: 07.08.2024 10:12 Uhr Camp für Nachwuchs-Naturfilmer im Wildpark Eekholt

Im Wildpark Eekholt im Kreis Segeberg beginnt am Mittwoch ein einwöchiges Jugendfilmcamp für Zwölf- bis 18-Jährige in Zusammenarbeit mit dem Green Screen Festival. Die Teilnehmenden übernachten eine Woche lang im Park und filmen in vier Teams. Das gemeinsame Ziel ist ein fertiger Film von fünf bis zehn Minuten Länge. "Welche Tiere die Jugendlichen filmen, entscheiden sie selbst. Wir wollen die Jugendlichen für die Natur begeistern", sagt Michael van Bürk vom Green Screen Festival. Die fertigen Filme werden dann im September auf dem Naturfilmfestival in Eckernförde gezeigt.

