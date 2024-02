Stand: 29.02.2024 15:56 Uhr CDU-Nordverbände fordern mehr Geld vom Bund für Küstenschutz

Die CDU-Nordverbände fordern vom Bund mehr Geld für den Küstenschutz. Das geht aus einer Erklärung der Landesverbände aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Hamburg und Niedersachsen hervor. In den vergangenen Monaten hätten Sturmfluten und Hochwasser für teils erhebliche Schäden in Norddeutschland gesorgt - deshalb brauche es mehr finanzielle Unterstützung. Das aktuell in einem Topf zur Verfügung stehende Geld des Bundes könnte zum Neubau und zur Verstärkung von Deichen eingesetzt werden. Instandhaltung und Reparaturmaßnahmen seien damit nicht möglich, hieß es.

