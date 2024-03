Busstreiks: Ver.di kündigt weitere spontane Warnstreiks an Stand: 25.03.2024 08:41 Uhr Im Tarifkonflikt bei den kommunalen Busunternehmen in Schleswig-Holstein hat die Gewerkschaft ver.di ab sofort spontane Warnstreiks angekündigt. Betroffen ist laut Gewerkschaft offenbar zunächst der Stadtverkehr Neumünster.

Ver.di reagiert nach Angaben eines Sprechers mit den flexiblen Warnstreiks auf ein Notverkehr-Angebot, das die Stadtwerke Neumünster am vergangenen Wochenende während eines angekündigten Warnstreiks eingerichtet hatten. Aus Sicht der Gewerkschaft ist dies Streikbruch. Fahrgäste im Stadtverkehr Neumünster müssen deshalb nun jederzeit damit rechnen, dass die Fahrerinnen und Fahrer die Arbeit niederlegen und die Busse an Ort und Stelle stehen bleiben.

Neumünster ist heute betroffen

Heute Morgen fand dann gleich der erste Warnstreik in Neumünster statt: Laut den Stadtwerken begann er um 6.30 Uhr, war dann aber auch bereits nach etwa zwei Stunden wieder beendet. Alle Schülerverkehre konnten dennoch im Wesentlichen durchgeführt werden, hieß es auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein im Kundencenter der Stadtwerke.

Länge der spontanen Streiks ist unklar

Wie lange der jeweilige Warnstreik dauern soll, will die Gewerkschaft von Fall zu Fall entscheiden. Möglich sind nach Angaben eines Sprechers sowohl nur einige Minuten, aber auch mehrere Stunden. Ver.di schließt außerdem nicht aus, dass die flexiblen Warnstreiks auf die anderen kommunalen Busunternehmen in Kiel, Lübeck und Flensburg ausgeweitet werden.

Immer wieder Warnstreiks am Wochenende

Am vergangenen Wochenende hatten die Busfahrer und Busfahrerinnen zum vierten Mal hintereinander ihre Arbeit niedergelegt. Die Warnstreiks betreffen die öffentlichen Busbetriebe im Bereich des Tarifvertrags Nahverkehr Schleswig-Holstein (TV-N SH) in den vier kreisfreien Städten: die KVG in Kiel, Aktivbus in Flensburg sowie die Stadtverkehre Lübeck und Neumünster. Auch die Servicezentren der kommunalen Busunternehmen blieben während der Streiks geschlossen.

Neue Verhandlungen am Mittwoch

Am Mittwoch wollen beide Seiten wieder miteinander verhandeln. Ver.di fordert neben der Einführung einer 35-Stunden-Woche die Begrenzung der Schichtlänge auf maximal zehn Stunden. Außerdem wird eine Mindestruhezeit von zwölf Stunden verlangt. Die Laufzeit der Vereinbarung soll zwölf Monate betragen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gewerkschaften Öffentlicher Nahverkehr