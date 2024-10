Busstreik: Wo und wann in Schleswig-Holstein gestreikt wird

Vom Streik betroffen seien können alle der etwa 90 privaten Busunternehmen des Omnibusverbands Nord (OVN). Wo genau gestreikt werden soll, will ver.di immer am Abend vor dem geplanten Streik ankündigen. Damit können vom Streik zum Beispiel DB Regio Bus Nord, Autokraft, Rohde Verkehrsbetriebe, Transdev Nord, die Sylter Verkehrsgesellschaft oder die Verkehrsgesellschaft Südholstein betroffen sein. Laut ver.di können auch der Flughafenbus Kielius zwischen Kiel und dem Hamburger Flughafen sowie die Linie X85 von und nach Puttgarden, Schienenersatzverkehre und die X85 Linien von und nach Puttgarden bestreikt werden.

Ver.di hat bereits sechs Streiktage für den Oktober angekündigt. Gestreikt werden soll ganztägig am 10. und 11. Oktober sowie in der Woche vor den schleswig-holsteinischen Herbstferien vom 14. bis zum 17. Oktober.

Es kann auch zu spontanen Streikaktionen kommen. Die sollen laut ver.di am Tag vor dem jeweiligen Streik um 18 Uhr in einer Pressemitteilung verkündet werden. Wie die Gewerkschaft mitteilte könnte bei einem Streikbruch durch die Busunternehmen auch wieder komplett unangekündigt gestreikt werden.