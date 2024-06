Stand: 04.06.2024 09:34 Uhr UKSH Lübeck: OP-Roboter entfernt Teil einer Niere

Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck ist am Montag zum ersten Mal in Deutschland ein Teil einer Niere mit einem OP-Roboter entfernt worden. Wie das UKSH mitteilte, wurde ein 67 Jahre alter, tumorerkrankter Patient operiert. Der Eingriff sei ohne Komplikationen verlaufen, dem Patienten gehe es gut, hieß es. Interessierte haben am Mittwoch im Campus Lübeck neben dem Patienteneingang zur Notaufnahme zwischen 13 und 17 Uhr die Möglichkeit, Einblicke in simulierte Operationen zu bekommen. Expertinnen und Experten des UKSH stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

