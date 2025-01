Stand: 03.01.2025 09:56 Uhr Bund hält am Ausbau zur A21 durch das Kieler Stadtgebiet fest

Der Bund möchte weiterhin die A21 durchs Kieler Stadtgebiet bis zum Barkauer Kreuz ausbauen. Laut Landeshauptstadt ist ein entsprechendes Schreiben vom Verkehrsministerium aus Berlin eingegangen. Eine Voruntersuchung der Planungsgesellschaft Deges habe ergeben, dass der vierstreifige Ausbau der B404 zur A21 in Kiel sinnvoll sei. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) hatte zuvor den Bundesverkehrsminister aufgefordert, auf den Ausbau der B404 als Autobahn zu verzichten. Die Stadt will in den kommenden Wochen über das weitere Vorgehen auch in der Ratsversammlung beraten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.01.2025 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel