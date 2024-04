Stand: 25.04.2024 10:41 Uhr Büsum: Feueralarm im DRK-Altenhilfezentrum

Im DRK-Altenhilfezentrum Ernst-Heinrich-Dethlefs-Haus in Büsum (Kreis Dithmarschen) hat es am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr einen Feueralarm gegeben. Daraufhin rückten knapp 30 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen an. Im Flurbereich im zweiten Obergeschoss brannte eine Fußmatte. Wegen der starken Rauchentwicklung setzte die Feuerwehr einen Hochdrucklüfter ein. Zwei Bewohner mussten wegen einer leichten Rauchgasentwicklung medizinisch behandelt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte es sich um Brandstiftung gehandelt haben. Die Ermittlungen laufen.

