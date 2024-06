Stand: 07.06.2024 16:03 Uhr Bürgermeisterwahl in Neustadt und Gemeindevertreterwahl in Kankelau

Parallel zu den Wahlen zum Europäischen Parlament finden am Sonntag weitere Wahlen statt. In Neustadt (Kreis Ostholstein) - mit seinen Ortsteilen Pelzerhaken und Rettin - steht die Bürgermeisterwahl auf dem Plan. Es gibt allerdings nur einen Kandidaten und das ist der derzeit amtierende Bürgermeister Mirko Spieckermann. Der Parteilose stellt sich erneut zur Wahl für die sechsjährige Amtszeit als Bürgermeister. Außerdem wird in Kankelau im Kreis Herzogtum Lauenburg eine neue Gemeindevertretung gewählt. Durch zahlreiche Austritte gab es am Ende keine Beschlussfähigkeit mehr. Deshalb setzten das Innenministerium und die Kommunalaufsicht eine Neuwahl an, die nun am kommenden Sonntag stattfindet.

