Stand: 23.03.2024 17:14 Uhr Bürgermeisterwahl in Flintbek: Stichwahl am Sonntag

In Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) entscheiden die Einwohnerinnen und Einwohner am Sonntag in einer Stichwahl, wer der neue Bürgermeister ihrer Gemeinde wird. Dabei tritt der parteilose Stefan Bettin gegen den überparteilichen Ralf Tesler an, der stilles SPD-Mitglied ist. Der bisherige Bürgermeister Olaf Plambeck (SPD) war schon in der ersten Runde nicht mehr angetreten, er geht im Juli in den Ruhestand.

Bettin für Digitalisierung der Verwaltung

Bei der ersten Wahl am 11. März hatte keiner der drei damals angetretenen Kandidaten mehr als 50 Prozent erreicht. Die meisten Wähler gaben ihre Stimme dabei Stefan Bettin - er erhielt 46,6 Prozent. Ralf Tesler kam auf 26,9 Prozent. Bettin geht daher als leichter Favorit in die zweite Runde. Der 53-jährige Verwaltungsfachwirt, der von den Grünen und der FDP unterstützt wird, will unter anderem die Verwaltung Flintbeks digitaler aufstellen und die Neugestaltung des Ortskerns vorantreiben.

Tesler will Geh- und Radwege verbessern

Sein Gegenkandidat Tesler gilt als überparteilich, saß viele Jahre für die SPD in der Kieler Ratsversammlung und wird von den Sozialdemokraten unterstützt. Der 57-jährige Betriebswirt ist erst kürzlich nach Flintbek gezogen und will sich unter anderem für bessere Geh- und Radwege einsetzen, sowie für mehr Einkaufsmöglichkeiten und Kulturangebote. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet.

