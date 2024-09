Stand: 13.09.2024 09:40 Uhr Bürgermeisterwahl in Bad Bramstedt am Sonntag

In Bad Bramstedt im Kreis Segeberg wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Laut Bürgeramt stehen zwei Kandidaten zur Wahl: Nils Böttger und Felix Carl. Beide sind parteilos. Insgesamt sind gut 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner wahlberechtigt. Die amtierende Bürgermeisterin Verena Jeske (parteilos) tritt nach sechs Jahren im Amt nicht mehr an. Die Amtszeit des neuen Bürgermeisters beginnt am 1. Februar 2025

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg