Brunsbüttel: Baustart für Innenstadtentlastung

Am Montag sind die Bauarbeiten für den letzten Abschnitts der Justus-von-Liebig-Straße in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) gestartet. Die neue Straße soll die Innenstadt entlasten. Die ersten beiden Straßenabschnitte sind bereits fertig. Nun hat das Land die Fördermitteln für den dritten Bauabschnitt in Höhe von 5,5 Millionen Euro freigegeben. Im März 2026 soll die Justus-von-Liebig-Straße endgültig fertig sein. Und es wird noch an anderer Stelle in Brunsbüttel gebaut: Auf der Fährstraße wird der Abschnitt zwischen Bahnhofstraße und Schleswiger Straße erneuert, gleichzeitig werden Geh- und Radweg verbreitert. Diese Arbeiten laufen noch bis Mitte 2026.

