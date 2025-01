Stand: 29.01.2025 14:44 Uhr Brunsbüttel: App zur Meldung von Mängeln gestartet

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) können Mängel im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel defekte Straßenbeleuchtung, nun per App gemeldet werden. Die Stadt ist seit Mittwoch in der "Madoo MängelmelderApp" vertreten. Die Stadt erhofft sich, dass Mängel in der Stadt schneller erkannt und auch behoben werden. Bisher konnte man sie über eine Meldeformular auf der Webseite der Stadt melden. Ein Ersatz für alle bisherigen Kontaktmöglichkeiten sei diese App aber nicht, betonte der Digitalmanager der Stadt, Lukas Harder. Die Stadt sei auch weiterhin telefonisch oder persönlich für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar, die kein Smartphone nutzten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen