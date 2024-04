Stand: 22.04.2024 09:58 Uhr Bronze für Schwimmerin aus Elmshorn bei EM auf Madeira

Die Para-Schwimmerin Tanja Scholz aus Elmshorn im Kreis Pinneberg ist mit einem Medaillengewinn in die Europameisterschaften auf Madeira gestartet. Die 35-Jährige hat für 50 Meter Brustschwimmen knapp unter 1:20 Minuten gebraucht und damit den dritten Platz erreicht. Die Europameisterschaften gehen noch bis Sonnabend. Tanja Scholz hat in den kommenden Tagen beim Lagenschwimmen über 150 Meter, Rückenschwimmen über 50 Meter und in ihrer Paradedisziplin über 50 Meter Freistil weitere Chance auf Top-Platzierungen.

