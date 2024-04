Stand: 15.04.2024 09:39 Uhr Brokstedt-Prozess wird fortgesetzt

Der Prozess rund um die Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) geht am Montag weiter. Zwei weitere Zeugen sollen vor dem Landgericht Itzehoe aussagen. Sie sollen beruflich mit dem Angeklagten Ibrahim A. zu tun gehabt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im vergangenen Jahr mit einem Messer zwei Menschen in der Bahn bei Brokstedt getötet und vier weitere schwer verletzt zu haben. Der Verteidiger des Angeklagten sagt, sein Mandant sei nicht voll schuldfähig.

