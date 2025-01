Stand: 21.01.2025 09:04 Uhr Briefwahl und Wahlbenachrichtigungen zur Bundestagswahl 2025

Die Städte Heide (Kreis Dithmarschen) und Husum (Kreis Nordfriesland) verschicken in dieser Woche die Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl am 23. Februar. Bis zum 2. Februar sollten alle Stimmberechtigten ihren Brief erhalten haben. In Itzehoe (Kreis Steinburg) werden die Briefe erst ab dem 27. Januar versendet.

Auch Briefwahl ist möglich und kann bereits jetzt im jeweiligen Rathaus beantragt werden - formlos per E-Mail oder über ein Formular auf der jeweiligen Homepage. Die Briefwahlunterlagen werden aber frühestens in der ersten Februarwoche verschickt. Wegen der kurzen Zeit zwischen der Versendung der Unterlagen und der Wahl bittet zum Beispiel die Stadt Heide darum, möglichst ins Wahllokal zu gehen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.01.2025 | 08:30 Uhr