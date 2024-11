Stand: 28.11.2024 10:41 Uhr Feuer in Kronprinzenkoog: Vier Verletzte in Klinik

Bei einem Feuer in Kronprinzenkoog (Kreis Dithmarschen) sind am Donnerstagmorgen vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei hatten Anwohner gegen 3 Uhr ein brennendes Auto in einem Carport in der Kirchenstraße bemerkt. Die Flammen sprangen dann schnell auf das Carport und das Wohnhaus über. Gut 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die beiden Bewohner des Hauses wurden gerettet, kamen aber mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Auch zwei Feuerwehrleute atmeten zu viel Rauch ein und wurden ins Krankenhaus gebracht. Um kurz nach halb sechs war das Feuer gelöscht. Das Gebäude ist laut Rettungsleitstelle unbewohnbar. Brandsachverständige werden am Donnerstag die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

