Stand: 28.11.2024 09:35 Uhr Branchentreffen Energieküste in Brunsbüttel

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) treffen sich am Donnerstag Experten aus dem Umwelt- und Wirtschaftsministerium, der Handelskammern und der Industrie beim Infrastrukturforum Energieküste. Brunsbüttel ist nicht nur für Chemieunternehmen ein wichtiger Standort, er spielt auch bei den erneuerbaren Energien eine große Rolle. So kommen dort etwa Stromkabel der Offshore-Windparks an. Nach Ansicht des Umweltministeriums soll Brunsbüttel seine Rolle im Zuge der Transformation weiter ausbauen. Dafür sind weitere Flächen für grüne Energieprojekte notwendig, zum Beispiel bei der Ansiedlung von Rechenzentren, Wasserstoffproduktionen und Batteriespeichern. Diese und weitere Themen werden beim Infrastrukturforum diskutiert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Kreis Dithmarschen