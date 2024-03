Bombenentschärfung in der Kieler Förde am Dienstag Stand: 22.03.2024 09:57 Uhr Der Kampfmittelräumdienst entschärft am Dienstag eine britische Bombe in der Kieler Förde. Die Entschärfung wird auf dem Wasser durchgeführt - auf einem speziellen Ponton.

Nach Angaben der Polizei müssen wegen der Bombenentschärfung am Dienstag bis 10 Uhr knapp 170 Menschen aus Kiel-Holtenau und etwa 1.500 aus Heikendorf (Kreis Plön) ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Außerdem wird die Kieler Förde ab dem Leuchtturm Friedrichsort gesperrt. Dadurch können laut Polizei keine Schiffe in den NOK ein- und ausgeschleust werden. Die Bombe soll von Experten auf einem speziell gesicherten Ponton mitten auf der Förde entschärft werden.

Bombe liegt aktuell auf dem Grund der Kieler Förde

Entdeckt hatten den knapp zwei Meter langen Blindgänger laut Polizei Mitarbeitende des Marinearsenals. Die 1,8 Tonnen schwere Bombe liegt aktuell auf dem Fördegrund beim Marinearsenal im Bereich des Molenkopfes - und muss speziell entschärft werden, sagt Stephanie Lage von der Polizei Kiel: "Die Bombe muss zunächst mittels Kran auf einen Ponton gehoben werden und dann werden die Entschärfer diesen Ponton zur Holtenauer Reede ziehen - in die Förde rein."

Daher müsse der komplette Schiffsverkehr auf der Kieler Förde ab dem Friedrichsorter Leuchtturm eingestellt werden, so Lage. Auch Schiffsbesatzungsmitglieder im Evakuierungsbereich müssen bis 10 Uhr von Bord gehen. Die Holtenauer Hochbrücke wird aber weiter befahrbar bleiben.

Entschärfung kann mehrere Stunden dauern

Wie lange die Experten des Kampfmittelräumdienstes brauchen werden, ist nicht klar. Die Polizei rät dazu, von einer mehrstündigen Abwesenheit auszugehen und genug Nahrung, Getränke sowie gegebenenfalls Medikamente dabei zu haben. Für den Zeitraum der Evakuierung und Entschärfung stehen zwei Ersatzunterkünfte zur Verfügung: Auf dem Westufer können Betroffene in Kiel-Holtenau ab 9 Uhr das Gemeindehaus in der Kanstanienallee 18 nutzen. In Heikendorf dient der Ratssaal des Rathauses am Dorfplatz 2 bereits ab 8 Uhr als Ersatzunterkunft.

Welche Straßen genau betroffen sind, ist bei der Kieler Polizei nachzulesen. Für alle, die in Holtenau Hilfe beim Verlassen von Häusern oder Wohnungen benötigen, hat die Kieler Berufsfeuerwehr ab Montag um 8 Uhr ein Servicetelefon unter 0431 5905555 eingerichtet. Bewohnerinnen und Bewohner aus Heikendorf, die auf Hilfe angewiesen sind, können sich ab Montag um 7 Uhr unter 04348 709400 beim Amt Schrevenborn melden.

Auch in Kiel-Elmschenhagen wird eine Bombe entschärft

Bereits am Sonntag wollen Experten im Kieler Stadtteil Elmschenhagen einen weiteren Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Deshalb müssen laut Polizei bis 9 Uhr rund 3.200 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Ab 10 Uhr ist dann auch die B76 zwischen dem Wehdenweg/L52 und dem Wellseedamm gesperrt. Auch hier machte die Polizei vorab keine Angaben zur Dauer der Entschärfung. Die Bombe war bei Sondierungsarbeiten in einer Kleingartenkolonie gefunden worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.03.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön Kiel