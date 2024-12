Stand: 20.12.2024 09:18 Uhr Blutspende-Situation zwischen den Feiertagen angespannt

Die Blutspende-Situation ist zwischen den Feiertagen häufig angespannt. In diesem Jahr sei sie kritisch, aber noch nicht bedrohlich, berichtet eine Sprecherin vom Deutschen Roten Kreuz Schleswig-Holstein. Der Grund für die wenigen Blutspenden: Viele Menschen seien derzeit im Urlaub. Außerdem spenden sie in der Erkältungszeit weniger Blut. Besonders dringend benötigt werden die Blutgruppe Null mit dem Rhesusfaktor negativ und die Blutgruppe A mit dem Rhesusfaktor negativ - beides Blutgruppen, die viele erhalten können, aber nur wenige haben. In den Kreisen Dithmarschen und Steinburg kann man deswegen beim DRK auch rund um die Feiertage Blut spenden. Zum Beispiel am 23. Dezember in Albersdorf und am 26. Dezember in Heide. Aber auch in kleineren Orten gibt es Blutspendeaktionen: am 27. Dezember in Neuendorf, 28. Dezember Barlt, 30. Dezember Horst.

