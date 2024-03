Stand: 16.03.2024 12:49 Uhr Blockade am LNG-Terminal in Brunsbüttel beendet

Am Sonnabendmorgen hatte Demonstrierende des Aktionsbündnisses "Ende Gelände" die Zufahrt zum Elbhafen in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) für rund drei Stunden blockiert. Nach Polizeiinformationen hatten 27 Frauen und Männer Schaukeln an den Rohren der LNG-Leitung befestigt. Die Aktion sei nicht angemeldet gewese, aber ruhig und ohne größere Verkehrsbehinderungen verlaufen. Hintergrund der Blockade ist unter anderem die Forderung nach dem Ausstieg aus allen fossilen Energien. Eine Sprecherin von "Ende Gelände" kündigte nach dem Ende der Blockade weitere Aktionen im Norden an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.03.2024 | 12:00 Uhr