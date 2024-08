Stand: 20.08.2024 08:54 Uhr Blaualgen und Zerkarien: Badehinweise für Ostsee und Seen

Wer derzeit in der Ostsee schwimmen möchte, muss mit Blaualgen rechnen. Strände auf Fehmarn und rund um Grömitz waren zeitweise betroffen, jedoch können Wind und Strömungen die Algen schnell vertreiben. Eine Online-Karte des Kreises Ostholstein zeigt, dass von Großenbrode bis zur Lübecker Bucht immer wieder Blaualgen gesichtet werden, konkrete Badeverbote gibt es aber nicht. Am Lanzer See bei Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hingegen, besteht aktuell ein Badeverbot. Zudem warnt der Kreis Ostholstein vor Zerkarien im Großen Plöner See in Bosau, die Hautreizungen verursachen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.08.2024 | 08:30 Uhr