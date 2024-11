Stand: 22.11.2024 09:33 Uhr Bismarck-Schule in Elmshorn: Heizung fällt aus, Schüler lernen zu Hause

An der Bismarck-Schule in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist nach Angaben der Schulleitung die Heizung in fast allen Gebäuden ausgefallen. Deshalb werden die meisten Schülerinnen und Schüler am Freitag und am Montag (25.11.) per Onlineunterricht zu Hause unterrichtet. Aktuell ist laut Schule noch nicht klar, wie lange es dauert, bis die Heizung repariert und damit wieder einsatzfähig ist. Demnach kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Schülerinnen und Schüler auch noch länger von zu Hause aus lernen müssen. Zuerst hatte das Hamburger Abendblatt berichtet.

