Stand: 06.09.2024 13:07 Uhr Bei Protestcamp in Kiel: Zwei Polizisten verletzt

Bei einer Versammlung des Protestcamps "Kiel entwaffnen – Kriegsindustrie versenken!" in Kiel sind Freitag in den frühen Morgenstunden zwei Beamte verletzt worden. Einer der Polizisten musste den Dienst abbrechen. Etwa 300 Aktivisten waren vom Protestcamp im Kieler Werftpark in Richtung Feldstraße unterwegs. In Höhe der Gablenzbrücke stoppte die Polizei nach eigenen Angaben den Protestzug, um mit den Teilnehmenden über die geplante Route zu sprechen. Mehrere der Protestler griffen die Beamten demnach in der Folge an. Bei dem Einsatz sei ein Polizist mit einer Holzlatte dienstunfähig geschlagen worden. Ein zweiter Beamter wurde an der Hand verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.09.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel