Behinderungen auf der L290 zwischen Ratekau und Sereetz

Drei Tage lang ist die L290 zwischen Ratekau und Sereetz (beide Kreis Ostholstein) voll gesperrt gewesen, von Donnerstagmittag an ist die Strecke halbseitig wieder frei. Die Straße war wegen der Brückenarbeiten auf der A1, die über die L290 läuft, gesperrt worden. In den vergangenen Tagen wurden laut Autobahn GmbH Stahlträger eingehoben, außerdem haben die Straßenbauer am Beton der Brücke gearbeitet. Aus Sicherheitsgründen musste die L290 dafür gesperrt werden. Bis Anfang Oktober läuft der Verkehr nun auf einer Spur.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein