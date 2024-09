Stand: 13.09.2024 18:42 Uhr Bauernverband in SH: Öko-Regeln an Bedingungen vor Ort anpassen

Der schleswig-holsteinische Bauernverband fordert bei den Öko-Regelungen einen verstärkten Fokus auf Besonderheiten in den Ländern. Vorschriften, die für Betriebe in Süddeutschland umsetzbar seien, müssten es aufgrund anderer Gegebenheiten in Norddeutschland noch lange nicht sein, hieß es.

Im Norden seien umsetzbare Öko-Regelungen besonders für Milchvieh- und Futterbaubetriebe wichtig. Auch bei der Moorvernässung müssten Lösungen gefunden werden. Von den Landwirten würden angepasste Bewirtschaftungsformen erwartet - doch die Frage der Finanzierung bleibe bis dato unbeantwortet, so der Bauernverband.

