Stand: 13.01.2025 08:53 Uhr Bauarbeiten starten auf A7 bei Warder

Ab Montagabend (13.1.) müssen sich Autofahrer auf der A7 zwischen dem Dreieck Bordesholm und der Anschlussstelle Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in den Nächten bis zum Wochenende auf Umwege einstellen. Die Autobahn wird in den kommenden beiden Nächten in Richtung Flensburg und Donnerstag- und Freitagnacht dann in Richtung Hamburg gesperrt. Es gibt Umleitungen. Nach Angaben der Autobahn GmbH stehen bei einer Behelfsbrücke Wartungsarbeiten an. Außerdem wird eine Entwässerungsleitung montiert.

