Bauarbeiten am Autobahnkreuz Rendsburg

Noch bis zum 14. September kommt es am Autobahnkreuz Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zu Einschränkungen. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. Aus Hamburg kommend ist die Abfahrt von der A7 nach Rendsburg gesperrt. Auch die Rampe von der A210 aus Rendsburg kommend in Richtung Norden kann in der Zeit nicht benutzt werden. Dort wird saniert, um die Strecke auf insgesamt sechs Spuren auszubauen. Umleitungen sind ausgeschildert.

