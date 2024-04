Stand: 25.04.2024 08:00 Uhr Bahnprobleme zwischen Lübeck und Hamburg

Ein liegengebliebener Güterzug hat am Donnerstagmorgen den Bahnverkehr zwischen Lübeck und Hamburg ausgebremst. Etwa zwei Stunden lang mussten sich Bahnreisende in Geduld üben. In beiden Richtungen kam es zu Ausfällen und Verspätungen, sagte eine Bahnsprecherin NDR Schleswig-Holstein. Um kurz nach 10 Uhr konnte der kaputte Güterzug seine Fahrt in Richtung Lübeck fortsetzen, allerdings zuerst nur in Schrittgeschwindigkeit. Seit Mittag sollen die Probleme behoben sein.

