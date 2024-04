Stand: 23.04.2024 10:48 Uhr Bad Schwartau: Pläne für Hinterlandanbindung vorgestellt

Am Montagabend hat die Deutsche Bahn die Bürgerinnen und Bürger von Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) eingeladen, um ihre Pläne zur Hinterlandanbindung an die feste Fehmarnbeltquerung vorzustellen. Unter den etwa 450 Interessierten in der Krummlandhalle waren auch viele, die Bedenken zu den Plänen äußerten. Einige der Anwohnerinnen und Anwohner äußerten Bedenken wegen zu hoher Lärmschutzwände. Zudem ging es darum, dass zu viel Wald abgeholzt werden könnte oder dass Straßen zu eng für Rettungsfahrzeuge sein könnten. Die Bahn nehme die Sorgen und Anregungen nach eigenen Aussagen ernst. 2026 sollen die Baumaßnahmen beginnen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.04.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Fehmarnbelt-Querung Öffentlicher Nahverkehr