Stand: 20.06.2024 20:09 Uhr BMW storniert Milliardenauftrag bei Northvolt

Der Autohersteller BMW hat einen Auftrag für Batteriezellen im Wert von zwei Milliarden Euro beim Zulieferer Northvolt in Schweden storniert. Zum Grund wollte sich BMW nicht äußern. Nach Informationen des Manager Magazins liegt die Stornierung an zeitlichen Verzögerungen und an zu viel B-Ware. Das schwedische Unternehmen hat auch in Schleswig-Holstein einen Standort. In Heide (Kreis Dithmarschen) soll BMW ab 2026 laut Plan auch Hauptabnehmer von Batteriezellen für Elektroautos aus der Gigafactory sein.

