Stand: 06.12.2024 10:02 Uhr Autofahrerin kracht in Bad Bramsteht in Hauswand

In Bad Bramstedt (Kreis Pinneberg) ist eine Frau am Donnerstagabend beim Abbiegen mit ihrem Auto gegen eine Hauswand gefahren. Laut Polizei ergab ein Atemalkoholtest bei der Autofahrerin knapp 2,5 Promille. Die Frau blieb unverletzt. Sie erwartet nun eine Anzeige. Wie groß der Schaden am Haus ist, konnte die Polizei nicht sagen. Die Statik sei aber nicht gefährdet, hieß es. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg