Stand: 22.03.2024 17:03 Uhr Autofahrer missachtet Rotlicht an Bahnübergang

Ein 22-jähriger Autofahrer hat in St. Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) am Vormittag vor den Augen der Polize einen Bahnübergang überquert, obwohl die Schrankensignale schon leuchteten. Die Beamten warteten ihrerseits auf der Gegenfahrbahn. Laut Bundespolizei schafften sie es nicht mehr, den 22-Jährigen zu stoppen und suchten ihn schließlich Zuhause auf. Der Autofahrer gab sein Fehlverhalten zu und behauptete, nicht auf das Rotlicht geachtet zu haben, so die Polizei. Nun muss er mit einer Geldstrafe, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

