Stand: 16.04.2024 16:50 Uhr Auto kracht in Bad Segeberg in Ladenwand

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ist am Dienstagmittag ein Auto von einem Parkplatz in die Hauswand eines Geschäfts gefahren. Laut Rettungsleitstelle kamen der Fahrer und die Beifahrerin leicht verletzt ins Krankenhaus. Ob der Fahrer möglicherweise Brems- und Gaspedal verwechselt hat, ist noch unklar. Augenzeugen berichten, dass er zuvor ziellos auf dem Parkplatz herumgefahren und dann mit Vollgas in der Wand gelandet sei. Ein Statiker prüfte das Gebäude am Landratspark und empfahl, Stahlträger zur Stabilität einzubauen.

