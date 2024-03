Stand: 20.03.2024 09:57 Uhr Asklepios-Regionalchef vor Stormarner Gesundheitsausschuss

Der Asklepios-Regionalgeschäftsführer Guido Lenz hat vor dem Gesundheitsausschuss des Kreises am Abend von Plänen berichtet und dafür geworben, den Klinikstandort in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) als Spezialversorger einzuordnen. Damit könnte die Klinik die Notaufnahme weiter betreiben, nachdem bereits klar ist, dass die Chirurgie schließen muss.

Das Land müsste dem noch zustimmen, sagt Lenz: "Von der Struktur her sind wir schon so weit. Das Land könnte uns eigentlich morgen sagen: Jawohl, ihr seid ein Spezialversorger und dann wäre alles gut und das Thema wäre erledigt." Laut Lenz will das Land im Juni darüber entscheiden, wie es konkret mit der Klinik in Bad Oldesloe weitergeht.

